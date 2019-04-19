Кемерово, 19 апреля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. На Кемеровской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК) прошли промышленные испытания экспериментальной системы пылеподавления. Концентрацию угольной пыли на закрытом конвейере топливоподачи удалось снизить в 1,5 раза.

Пресс-служба СГК На Кемеровской ТЭЦ успешно испытали систему подавления угольной пыли

Система пневмогидроорошения и контроля концентрации пыли была установлена на конвейере подачи топлива в бункеры сырого угля топливно-транспортного цеха Кемеровской ТЭЦ в декабре 2018 года. Электростанция СГК и разработчик системы — кемеровский Научный центр промышленный безопасности заключили соглашение о проведении опытно-промышленных испытаний на три месяца.

Как сообщает пресс-служба СГК, контрольные замеры воздуха в зоне действия системы (25 метров) при работающем ленточном транспортёре подтвердили эффективность установки: запылённость снизилась на 53%. Это позволило улучшить условия труда персонала во время обслуживания оборудования.

Работа системы пылеподавления основана на распылении над конвейерной лентой воды, она подаётся на три форсунки установки под высоким давлением. В результате создаётся водяное облако, которое осаждает угольную пыль. Поскольку такая водная завеса мелкодисперсная, влажность угля значительно не изменяется, то есть пылеподавление не влияет на качество топлива.

Система пылеподавления начинает работать автоматически при запуске конвейерной ленты. Также систему отличает энергоёмкость, небольшой расход воды. Система допускает добавление в воду различных связующих веществ.

После завершения испытаний специалисты топливно-транспортного цеха ТЭЦ дали положительные рекомендации системе и предложили мероприятия по её усовершенствованию: например, применить модификацию форсунок с различными углами факела туманообразований, а также внедрить технологии для снижения шума от работы пневмогидравлики.

Испытанная система продолжит работать в топливно-транспортного цехе Кемеровской ТЭЦ на постоянной основе. Рассматривается вопрос об установке дополнительных систем в других точках угольного конвейера.

Успешное тестирование системы пылеподавления на Кемеровской ТЭЦ открывает возможность для применения подобных разработок не только на угольных электростанциях, но и других предприятиях, которые занимаются добычей, транспортировкой и переработкой угля. Это имеет большое значение для повышения экологичности промышленного производства в Кузбассе.