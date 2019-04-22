Варшава, 22 апреля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В польском городе Плоцк во время празднования католической Пасхи 21 апреля двое ЛГБТ-активистов пришли в костёл с радужными флагами и получили отпор от священника. Об этом сообщает издание gazeta.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

Моника Медведцкая и Матеуш Гвоздиковский пришли на праздничное богослужение в костёл Святого Максимилиана с радужными флагами ЛГБТ-движения. Священник потребовал от них удалиться из церкви. При этом Гвоздиковский, прямо заявивший, что он гей, пытался превратить ситуацию в скандал, задавая священнику вопросы и снимая происходящее на мобильный телефон.

Священник сказал, что не допустит присутствия извращенцев при «Гробе Господнем». На это Гвоздиковский заявил, что ксёндз призывает к ненависти к определённой категории граждан. Священник вёл себя корректно и не допускал злобных интонаций. Он только сказал, что ЛГБТ-активист не понимает разницу между добром и злом, и прямо назвал гомосексуализм грехом.

Спровоцировать священника на какие-либо неадекватные действия не удалось. В конце опубликованного извращенцами в Фейсбуке видео ксёндз делает резкое движение рукой, по-видимому, пытаясь отодвинуть телефон, на который ведётся съёмка. Далее видео обрывается, чтобы дать волю для интерпретаций действий священника как насильственных.

После инцидента в церкви гей-активисты пожаловались на священника в полицию, но и там их не поняли, и они продолжили свою «борьбу» написанием жалобы на действия полиции.