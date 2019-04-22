Тольятти, Самарская область, 22 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Посадку 25 000 саженцев молодых деревьев провели работники «КуйбышевАзота» в минувшую субботу. Мероприятие прошло в рамках акции по восстановлению «легких города», уничтоженных огнем лесного пожара в 2010 году. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

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Новые деревья появились на 5 Га лесной территории в районе поселка Портовый городского округа Тольятти.

«Участвовать в мероприятиях по восстановлению тольяттинского леса для нашего предприятия давно стало хорошей традицией. Уже посажены деревья на 25 Га. В этом году будет посажено еще 10. Думаем, что совместными усилиями со всеми неравнодушными горожанами нам удастся, хотя бы частично, восполнить тот урон, который нанес лесной пожар в 2010 году. По крайней мере, «КуйбышевАзот» намерен и дальше работать в этом направлении», — пояснила начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот» Елена Косова.

Отмечается, что мероприятия проводятся по соглашению с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В 2012 году «КуйбышевАзот» взял в шефство 15 га леса: 5 га под посадку и 10 га на уход и расчистку сохранившегося участка.

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