Санкт-Петербург, 22 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу резко «утяжелили» обвинение в адрес лиц, причастных к организации незаконных игорных клубов в десяти районах города. Фигурантам уголовного дела добавили обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). За это преступление суд может назначить наказание до 20 лет лишения свободы.

Spb.sledcom.ru Незаконный игорный клуб

Ранее эти лица были обвинены лишь в незаконной организации и проведении азартных игр (до шести лет лишения свободы).

Как сообщало ИА REGNUM, массовые обыски и задержания по этому делу начались 13 февраля 2019 года в разных районах города, где были обнаружены объединенные в сеть незаконные игровые клубы, замаскированные под офисы по покупке векселей с использованием специальной техники. Сотрудники СКР и МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели более 60 обысков в разных районах города.

По версии следствия, организованная преступная группа действовала с декабря 2014 года по февраль 2019 года под руководством местной жительницы, 1971 года рождения. Участниками группы было приобретено игровое оборудование и арендованы помещения в десяти районах города.

В общей сложности к уголовной ответственности привлечены 14 граждан. В отношении десяти из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении четверых — в виде подписки о невыезде. Всем предъявлены обвинения.

«В ходе расследования уголовного дела была выявлена четкая иерархическая структура группы <…> структурные подразделения, такие как бухгалтерия, кадры, компьютерно-технический отдел, 17 игровых залов. Также существовали система обязательных для исполнения всеми участниками правил поведения, система учета всех полученных от преступной деятельности доходов», — сообщили 22 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, объясняя причины «утяжеления» обвинения фигурантам дела.

У предполагаемых преступников изъяты денежные средства, полученные от преступной деятельности, а также наложен арест на имущество на общую сумму более 20 млн рублей.

Уголовные дела по обеим инкриминируемым статьям УК РФ соединены в одно производство. Идет работа по установлению иных соучастников обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.