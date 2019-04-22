Орел, 22 апреля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков потребовал от подчиненных прекратить «милитаристский подход» к оптимизации сельских школ. Вопрос обсуждался на заседании правительства 22 апреля. А ранее ходом реформы, которая может привести к уничтожению нескольких школ, заинтересовался Следственный комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Никакого милитаристского подхода к закрытию школ быть не должно. Дорог нет, автобусов нет, с жителями не согласовывается, здания перестанут эксплуатировать и содержать, что приведёт к разрушению. И чего мы добьёмся этим?», — цитируют Клычкова «Орловские новости».

Он также призвал глав районов «тщательнее прорабатывать» вопрос оптимизации школ с департаментом образования и жителями. Как это скажется на решении о закрытии школ в Покровском районе, пока не ясно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля СУ СКР по Орловской области сообщил о начале доследственной проверки по факту планов властей оптимизировать (то есть — закрыть) восемь школ в Покровском районе Орловской области. Детей предлагают ежедневно возить в другую школу, при том что дорога, по словам родителей школьников, находится в аварийном состоянии. Ранее, напомним, жители села Победное Залегощенского района выступили против закрытия местной средней школы. Детей предлагалось возить в другую школу за десять километров — по разбитой дороге.