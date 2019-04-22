Калуга, 22 апреля, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области задержали двух жителей Калуги, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Как сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, мужчина 1995 года рождения и женщина 1985 года рождения, оба уроженцы ближнего зарубежья, действовали в составе организованной группы по реализации на территории областного центра наркотических средств посредством помещения их в тайники-закладки.

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При личном досмотре мужчины сотрудники полиции изъяли 13 свертков, приготовленных к быту. У женщины при себе находилось 25 аналогичных свертков. Результаты проведенной экспертизы изъятого показали, что вещество, содержащееся в свертках, содержит в своем составе героин общей массой около 70 гр.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в квартире, в которой проживали задержанные, был обнаружен пакет с героином общей массой более 220 грамм. Наркотическое вещество предназначалось для сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

В настоящее время пара заключена под стражу.