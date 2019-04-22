Калуга, 22 апреля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В 46 отделениях Почты России Калужской области стартовала продажа японских товаров. Реализация проекта стала продолжением партнерства почтовиков России и Японии.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России». Товары из Японии в отделении почтовой связи Калуги

Как сообщила 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора калужского филиала Почты России Ольга Степаненко, в ассортименте представлено 24 наименования товаров бытовой химии и косметических средств. Продукция предоставлена дочерней компанией Hokkaido Corporation — ООО «Пегас HC».

Основная линейка товаров скорректирована по результатам тестовых продаж и пожеланий клиентов Почты России. Наиболее востребованными продуктами оказались маски для лица, косметика для волос, стиральные порошки.

«Японские товары, представленные в почтовых отделениях, изготовлены при соблюдении всех технических требований к производству и качеству сырья. Тестовые продажи прошли успешно в других регионах России, теперь качественные японские товары доступны и жителям Калужской области», — сказала Ольга Степаненко.

Напомним, в июне 2018 года проект по продаже японских товаров в отделениях почтовой связи стартовал в 14 регионах России. В ноябре 2018 года проект охватил уже 25 филиалов Почты России. Ассортимент товаров подобран совместно с японскими партнерами и представлен только в отделениях почтовой связи.