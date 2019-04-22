Сеул, 22 апреля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Южной Корее в конце апреля — начале мая ожидают большой поток туристов из Китая и Японии, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Tonkosti.ru Туристы в Южной Корее

По данным источников, в течение 11 дней в период с 26 апреля по 6 мая в столице Южной Кореи планирую организовать «Неделю гостеприимства для иностранных туристов», а также создать фотозону с изображением знаменитого во всем мире южнокорейского бойз-бенда BTS в районе Мёндон и Хондэ города Сеула.

Согласно Корейской туристской организации, в период «Золотой недели» Южную Корею должно посетить около 108 тыс. японцев, что на 8% больше, чем в 2018 году.

По данным администрации города Сеула, в первом квартале 2019 года Южную Корею посетило около 1 045 000 туристов из Китая. Известно, что в период с 27 апреля по 6 мая в сети магазинов Shinsegae и Lotte Duty Free также подготовят подарки и скидочные карты для покупателей из Китая и Японии.

Золотая неделя — в странах Восточной Азии так называют несколько праздничных дней, объединённых с выходными.