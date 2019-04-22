Москва, 22 апреля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Выборы президента Украины показали усталость граждан этой страны от прежних руководителей, но подходы к тем проблемам, которые сегодня наиболее важны для Украины, пока остаются старыми, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 22 апреля, комментируя высказывания Дмитрия Медведева о возможности улучшения отношений с Украиной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Как сообщалось ранее, премьер-министр России заявил, что «не испытывает никаких иллюзий» и не сомневается, что Владимир Зеленский «в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании». Тем не менее Медведев считает, что «шансы на улучшение взаимодействия все же есть».

«С учётом внутренних украинских и международных реалий, рассматривать сложившуюся в этой стране ситуацию после выборов под углом зрения улучшения или ухудшения российско-украинских отношений смысла не имеет. Дмитрий Медведев говорит, что результат выборов «показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины». Это, однако, не так. Выборы показали усталость от прежних руководителей, от того, как они ведут дела, но подходы к тем проблемам, которые сегодня наиболее важны для Украины, остаются старыми.

И сам Медведев об этом говорит, и все мы видим, что Владимир Зеленский «повторяет известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения». Можно заявлять о желании установить мир в Донбассе, но чего стоят эти заявления, если одновременно утверждается, что никакого особого статуса для Луганска и Донецка не будет? Да и не пойдут уже в Луганске и Донецке ни на какой «особый статус»: они что, не понимают, что Зеленский для Украины — величина временная, а русофобия — установка постоянная?

Не ожидаю я никаких подвижек и в ключевом для российско-украинских отношений вопросе — вопросе о Крыме. Тем более что и Дональд Трамп, как нам сообщают, пообещал Владимиру Зеленскому поддержку именно в усилиях «по восстановлению территориальной целостности Украины». Вот что нужно США на Украине, и Зеленский не сможет отказаться выполнять этот заказ.

Так что надо смотреть правде в глаза: задача консолидации Украины «с учетом сложившихся за последние годы реалий» — это задача дальнейшей её консолидации на антироссийской основе. За иную линию в ходе предвыборной кампании высказались лишь сторонники Юрия Бойко (12% голосов в первом туре).

Ни честности, ни ответственности, ни здравомыслия, ни понимания «глубинной ценности отношений народов наших стран» в действиях Киева не будет, пока Владимир Зеленский не продемонстрирует свою решимость не выступать в качестве очередной украинской марионетки США. Пока этого нет, Россия должна воспринимать его только в этом качестве, а во главу угла ставить не «улучшение отношений», а защиту своих интересов в широком международном контексте», — отметил Михаил Демурин.