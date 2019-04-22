Лондон, 22 апреля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Два молодых человека 18 и 19 лет были задержаны полицией Дерри (Северная Ирландия) в связи с убийством журналистки Лиры Макки в ходе беспорядков в минувший четверг, 18 апреля, накануне Страстной пятницы, сообщает испанское издание El Mundo. Макки была автором журналистских расследований, недавно перебравшимся в Дерри.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Девушка скончалась после выстрела в голову, произведенного мужчиной в маске, которого сочли «республиканцем-диссидентом». После задержания двух юношей в рамках британского закона о терроризме полиция сообщила: расследование убийства Макки указывает на связь всего произошедшего с «новой IRA».

«Самопровозглашенная Ирландская республиканская армия (IRA), которая в этом случае всё же получила уточняющее определение «новая» — чтобы официально показать, что изначальная организация была распущена в результате мирных соглашений, которым недавно исполнился 21 год — состоит, по-видимому, из 50 бойцов, которые никогда не примут отказ от вооруженной борьбы.

Сформированная в 2012 году путем слияния групп «Подлинная IRA» и «Республиканское движение против наркотиков», в настоящий момент она является наиболее боеспособным коллективом среди североирландских диссидентов, и ей уже приписывают избиения, стрельбу и провалившиеся попытки террористических актов меньшего масштаба», — пишет El Mundo.

В прошлом месяце новая IRA взяла на себя ответственность за пять писем со взрывчаткой, которая не имела достаточной силы, чтобы причинить материальный ущерб. Письма были разосланы в аэропорты и университеты в разных частях Соединенного Королевства. Воспользовавшись напряжением, вызванным Брекситом, группировка снова начала агитировать за насилие в Северной Ирландии, говоря, что «развод» с ЕС может вынудить власти возродить пограничный контроль на линии между британской провинцией и остальной Ирландией.

В январе новой IRA также приписали взрыв машины неподалеку от суда Дерри. По подозрению в преступлении были задержаны четыре человека — мужчины в возрасте от 34 до 49 лет.

Хотя об этом официально не говорят, в Северной Ирландии считается, что партия, известная как Saoradh, может на деле являться политическим инструментом новой IRA — вопреки тому, что всегда отрицала подобные обвинения. С уверенностью можно сказать лишь то, что после убийства журналистки партия поспешила выпустить сообщение, где приписала преступление «добровольцу-республиканцу, который попытался защитить народ» после «вторжения вооруженных до зубов сил короны».