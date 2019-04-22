Киев, 22 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. После прихода к власти нового президента Украины Владимира Зеленского, между Россией и Украиной могут установиться отношения по той же модели, что между Россией и Грузией, заявил 22 апреля директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский

Кардинального изменения отношений между Украиной и Россией не произойдёт, считает он.

«Возможна реализация грузинского сценария — это военно-экономическая разрядка при сохранении нынешнего политического курса и такого же уровня риторики, но немного ниже накала», — спрогнозировал Бортник.

Напомним, подобная нормализация отношений наступила между Россией и Грузией после конфликта 2008 года, когда грузинские войска вторглись на территорию Абхазии и Южной Осетии.

Читайте также: Новый президент Украины — «стильный, модный, антирусский»