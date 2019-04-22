Шанхай, Китай, 22 апреля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Китайская компания BYD представила на автосалоне в Шанхае суперкар E-Seed GT, разгоняющийся до 100 км/ч за 2,9 секунды. Об этом сообщает издание Car.ru.

365news BYD E-Seed GT

Сообщается, что длина четырехместного гибрида составляет 4590 мм. Автомобиль оснащен 22-дюймовыми колесными дисками. В качестве силового агрегата у E-Seed GT двухлитровый турбомотор, который сочетается с электромотором. Заявленное время разгона авто до 100 км/ч составляет 2,9 секунды. Компания BYD пока не раскрыла данные о том, какую мощность способен выдавать двигатель автомобиля.

Также сообщается, что китайская компания нацелена на полную электрификацию своих моделей.

«Чтобы получить полную электрификацию (автомобилей — ред.), BYD разработал ряд стратегий. Последние предложения BYD принесут вам совершенно новый опыт, предоставляя новую мощность для китайских автомобилей!» — заявил президент компании BYD Ван Чуаньфу.

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