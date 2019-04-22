Лондон, 22 апреля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Отношения внутри британской королевской семьи накалились и принц Уильям настаивает на том, чтобы его младший брат Гарри со своей супругой отправились в «длительное путешествие» или на «постоянное место жительство за пределы Соединённого Королевства». Об этом сообщает Fox News 22 апреля со ссылкой на источники, близкие к британскому королевскому двору.

Carfax2 Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

По сведениям источников американского телеканала, принц Уильям обеспокоен тем, что Гарри и его жена Меган Маркл привлекают слишком много внимания СМИ и затмевают его самого и его супругу, Кейт Миддлтон. Такая ситуация в корне не устраивает Уильяма и по его инициативе при дворе обсуждаются возможности представления Гарри на почетную должность за пределами Британских островов.

Семейные перипетии британской королевской семьи традиционно вызывают большой интерес во всём Западном мире. Этот интерес особенно возрос в последние годы в связи с выходом множества документальных, полудокументальных и художественных фильмов, транслируемых на наиболее популярных площадках. С точки зрения политики, британская монархия сохраняет значительное влияние и смена климата при дворе может сказываться на курсе Соединенного Королевства и его его союзников.