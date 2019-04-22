Москва, 22 апреля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ напомнил российским банкам о рисках сотрудничества с поставщиками IT-услуг, которые работают на Западе. Сообщает 22 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Так, в разосланных ЦБ кредитным учреждениям письмах говорится, что банки для снижения издержек отдают на аутсорсинг часть своей IT-инфраструктуры компаниям, которые «зачастую работают на западном рынке», поэтому в большей степени подвержены влиянию фактора повышенного санкционного риска.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, четыре крупнейших российских государственных банка должны выводить все свои активы из долларовой зоны быстро, не считаясь с потерями.

Читайте подробнее: Банкам РФ рекомендовали выводить свои активы из долларовой зоны