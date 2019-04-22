Ярославль, 22 апреля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Ярославский фонд капремонта не будет оплачивать в ближайшее время ремонт крыши и фасада дома, жители которого вывесили баннер на фасад «Фонд капремонта, где наши деньги?» Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом фонде.

Плакат на фасаде дома в Ярославле

В фонде считают, что жители дома необоснованно завысили смету на работы. При этом в фонде признались, что, действительно, дольше положенного рассматривали документы жителей.

«Документы на оплату аванса по адресу Московский проспект, 82а поступили в региональный фонд 26 февраля. Срок проверки составил 52 дня, что, действительно, на 7 дней превысило нормативный. Увеличение срока было вызвано многочисленными нарушениями, которые обнаружились в ходе проверки. Так, смета оказалась необоснованно завышена на 32 процента. По предварительным расчетам, собственникам придется заплатить лишних более 200 тысяч рублей. Кроме того, капремонт фасада собственники планируют сделать частично, что в данном случае противоречит действующему законодательству. Таким образом, по итогам проверки документы возвращены собственникам на доработку, а все материалы направлены для рассмотрения в прокуратуру», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области.

Как сообщили в фонде, за последний месяц более 30 пакетов документов по спецсчетам возвращены собственникам на доработку. Из них по 8 объектам документы будут направлены в прокуратуру для проверки. Причиной возвратов стали неправильно составленные протоколы, отсутствие проектов и сроков работ. В некоторых домах объемы реально выполненных работ оказались значительно ниже заявленных.

Более 60 пакетов документов оказались без значительных нарушений и переданы на оплату. Еще порядка 80 пакетов документов на окончательный расчет за уже выполненные подрядчиками работы сейчас остается на проверке. Так, в доме по адресу улица Попова, 14 выявлено завышение стоимости капремонта более чем на 700 тысяч рублей, что равно годовому сбору этого дома.

Видимо, точку в этом споре придется ставить прокуратуре и судам.