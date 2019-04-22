Раде прогнозируют пять лет баталий между лагерями Порошенко и Зеленского
Киев, 22 апреля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Новый состав Верховной Рады может «законсервировать противостояние между сторонниками Порошенко и Зеленского еще на пять лет». Об этом 22 апреля на заседании согласительного совета парламента заявил сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.
Он призвал парламент внести изменения в избирательный кодекс.
«Мы должны принять решение, которое бы гарантировало проведение парламентских выборов на основе открытых списков. Избирательный кодекс, который нужно проголосовать во втором чтении, должен заменить подходы к избирательной системе и ликвидировать саму возможность манипулировать внутри Рады, когда президент, используя голоса депутатов из одномандатных округов, формирует удобные коалиции и контролирует парламент», — считает Вилкул.
При этом он обвинил парламентскую коалицию в ведении «агрессивной языковой политики».
«Неужели вы не понимаете, что языковой закон, который парализовал работу Рады и не дает действительно рассматривать важные законопроекты, раскалывает общество. Неужели вы не понимаете, что агрессивная языковая политика стала одним из факторов, который привел вашу команду к поражению», — добавил Вилкул.
По его словам, Порошенко проиграл выборы, поскольку не занимался решением проблем, которые в первую очередь беспокоили граждан.
«Вчера народ Украины выразил позицию против искусственного разделения на восток и запад, против войны, бедности, лицемерия, против национализма как государственной идеологии… Вчера украинский народ дал оценку всему тому, что происходило с нашей Украиной на протяжении последних пяти лет. Эта оценка действительно похожа на приговор. И дело не только в личности Петра Порошенко… Дело в системе. Главным выразителем которой безусловно был Порошенко. Власть долго игнорировала предупреждения социологов. 75% граждан не поддерживают политику действующей власти, считая её ошибочной. 75% хотят мира, а не войны. Вот вы и получили те самые проценты голосов, которые проголосовали против Порошенко и против выстроенной им системы», — считает Вилкул.
Как сообщалось, 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия обработала 95,21% электронных протоколов. Шоумен Владимир Зеленский набирает 73,16% голосов, президент Петр Порошенко — 24,5%.
2,32% бюллетеней признали недействительными.