Москва, 22 апреля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. В Москве парад трамваев пришли посмотреть четверть миллиона человек, сообщили 22 апреля в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зрители парада трамваев на Чистопрудном бульваре

«Посмотреть уникальную коллекцию трамваев на эти выходные пришло более 250 тысяч москвичей, как вы считаете, нужно провести еще один парад трамваев в середине лета?» — написали на странице комплекса в Twitter.

В пресс-службе попросили написать им отклик и пообещали «внимательно проанализировать» необходимость повторного мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, парад трамваев в Москве прошёл 20 апреля, в котором приняли участие ретровагоны, современные трамваи и даже конка. Праздник был посвящён 120-летию трамвайного движения в столице.

Фоторепортаж с парада: Конка и ретровагоны: в Москве прошёл парад трамваев