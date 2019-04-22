Москва, 22 апреля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Уже к середине текущей недели в Москве столбики термометров могут подняться до отметки +21…+23 °С. Это гораздо выше показателей апреля и больше соответствует температурам летних месяцев. Как сообщили в Гидрометцентре, новая рабочая неделя в столице благодаря антициклону будет солнечной и очень теплой. Локальные кратковременные дожди возможны лишь в конце недели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

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Так, 22 апреля потеплеет до +17…+19 °С в Москве и +16…+21 °С по области. В середине недели воздух прогреется до +23 °С. Ближе к выходным местами возможен небольшой кратковременный дождь. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +18…+23 °. Такая погода теплее климатической нормы на шесть градусов и примерно на месяц опережает календарь.

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Как сообщили в центре «Фобос», сегодня в атмосфере региона сохранится непререкаемое господство скандинавского антициклона, который обеспечит москвичей и жителей Подмосковья малооблачной, сухой, тихой и по-майски тёплой погодой.

«Такой температурный режим более характерен для июня. Столь мощные потепления в середине весны случаются лишь раз в шесть-семь лет. Во многих городах будут установлены новые рекорды максимальной температуры», — говорится в сообщении.