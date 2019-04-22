Анкара, 22 апреля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. США только угрожают Турции, но не делают ей интересных предложений, а если Турция действительно будет вычеркнута из программы производства и закупок F-35, России это пойдет на пользу, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 22 апреля, комментируя высказывания сенатора Боба Менендеса.

Иван Шилов ИА REGNUM США сделают большое одолжение России

Как сообщалось ранее, сенатор заявил, что в случае закупки Турцией систем С-400 США введут против нее санкции, а истребителей F-35 Турция не получит.

«Сенатор Менендес повторил в очередной раз уже звучавшую раннее угрозу. В этой истории главным остаётся тот факт, что США пока (по крайней мере, публично) не предлагали Турции достаточно заманчивого предложения, чтобы Анкара была готова поставить себя в неудобное положение и отказаться от уже подписанного контракта и внесенной предоплаты по российским системам ПВО С-400.

Пока мы видим только угрозы, а взамен отказа от С-400 — возможность приобретения американского аналога Patriot (такая возможность была и раньше). В реальности США сделают большое одолжение России, если действительно вычеркнут Турцию из программы производства и закупок истребителей пятого поколения F-35, так как за самолётами Анкаре придётся идти именно в Россию.

Что касается самой сделки по С-400, то риски её отмены пока всё равно существуют — в том случае, если Турции предложат уж очень большие скидки на американское вооружение, а также какие-то уступки в Сирии», — отметил Леонид Нерсисян.

Читайте также: Смогут ли США заставить Турцию отказаться от российских С-400?