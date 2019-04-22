Москва, 22 апреля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Фундаментальные факторы, влияющие на курс валютной пары USD/RUB неоднозначны. Основной предпосылкой для роста является растущие цены на нефть, которая продолжает обновлять максимумы 2019 года, что благотворно сказывается на рубле, заявил корреспонденту ИА REGNUM практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Ещё одним позитивным для рубля фактором является приближение налогового периода, а так как весь первый квартал нефть значительно росла в цене, можно ожидать, что прибыль компаний из нефтегазового сектора выросла. Следовательно, они заплатят большую долю налогов в бюджет, эффект от данного фактора рубль будет ощущать на протяжении текущей недели.

«Что касается технической картины, то на графике движения пары USD/RUB можно наблюдать, что цена стремится к минимумам 2019 года на отметке 63,66 руб. за доллар, сегодня минимум будет либо обновлён, либо вышеназванная отметка станет новым уровнем.

Скорее всего, сегодня, 22 апреля, валютная пара USD/RUB будет торговаться в коридоре 63,70−64,00», — полагает эксперт.

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