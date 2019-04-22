Москва, 22 апреля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Смена статуса Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади вызывает в обществе неоднозначную реакцию. Сейчас бессмысленно муссировать эту проблему. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сообщает АГН «Москва».

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Мавзолей Ленина

По её мнению, предложение об изменении статуса Мавзолея должно быть рассмотрено с участием общественности. «Это серьезный этап в жизни России», — считает Гумерова.

«Должно быть предложено место, где будет представлен этот мемориал, предложены концепции, и как его видят жители страны. Возможно, следует сделать музей истории», — пояснила сенатор.

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгродумы Евгений Герасимов в свою очередь заявил, что при обсуждении смены статуса Мавзолея нужно учитывать мнение жителей Москвы. Но подчеркнул, что решение должны принимать федеральные органы власти.

«В настоящее время никаких инициатив от жителей столицы по смене статуса Мавзолея в Мосгордуму не поступало», — уточнил Герасимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 18 февраля перестал принимать посетителей Мавзолей Владимира Ленина.

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