Токио, 22 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Правительство Японии одобрило план, включающий в себя меры по ограничению доступа японцев к пунктам приема ставок и игорным автоматам. Кроме этого, в связи с открытием новых «интегрированных курортов» с казино для стимулирования региональных экономик и привлечения иностранных туристов, операторы игровых автоматов и игорных заведений будут проверять посетителей через систему проверки личности и игровой истории.

Жан Беро. Зал для игры в казино. 1889

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», среди прочих правительственных мер — отсутствие информации о казино в газетах, журналах и рекламных роликах. Информация об игровых «курортах» будет размещена только для иностранцев, например, в аэропортах. Также будут созданы консультационные и лечебные центры в каждой из 47 префектур, которые будут заниматься лечением людей от игорной зависимости.