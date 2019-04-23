Москва, 23 апреля, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Ответ Департамента образования и науки Москвы на вопросы, связанные с проектом «Московская электронная школа» (МЭШ), выглядят весьма неубедительно и похож скорее на отписку, чем на серьезное исследование. Почему возникает подозрение, что этот ответ, возможно, не подлинный, а является провокацией, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

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Вместо развернутого обоснования, основанного на исследовании или предлагающего способы защиты учащихся от вредоносного воздействия электронных устройств, авторы ответа ограничились заверениями, которые основаны на сертификатах соответствия каждого из элементов оборудования МЭШ в отдельности. Но ведь речь идет совершенно не об этом, и такого рода «ответ» похож на отписку и игнорирование вопроса.

Опубликована копия письма в группе Facebook «СтопМЭШ», а Департамент свое авторство пока не подтвердил и не опроверг, поэтому у читателя могут возникнуть предположения: или в Департаменте сидят безответственные и технические безграмотные сотрудники, готовые написать ответ на важный запрос, как говорится, левой пяткой, или это подделка с целью дискредитации столичных властей.

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