Калуга, 22 апреля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. На официальном сайте Зконодательного собрания Калужской области размещены сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов по итогам 2018 года. В число наиболее обеспеченных калужскиха парламентариев вошли два представителя политической партии «Единая Россия» и один «справедливоросс».

Zskaluga.ru На заседании сессии Законодательного собрания Калужской области

В 2018 году депутат Законодательного собрания Калужской области, генеральный директор ОАО «Восход» Николай Шмаков, согласно представленной декларации о доходах, заработал 82 млн 793 тыс. 722 рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2017 году, когда его доход составил порядка 57 млн рублей.

В личной собственности у депутата Шмакова имеется четыре дома площадью от 51,5 до 394, 1 кв м. и квартира 55,6 кв. м. Еще два дома — в общедолевой собственности (76,3 и 34,9 кв. м). Владеет господин Шмаков квартирой 55,6 кв. м, строением 676 кв. м, а в общедолевой собственности имеет строение 262,9 кв. м.

В хозяйстве у калужского парламентария — 20 земельных участка от (294,0 до 953 308,0 кв. м.) Депутат Шмаков является совладельцем здания автоцентра 2844,5 кв. м., а также 11 торговых и офисных зданий, строений и помещения площадью от 57,6 до 2649 кв. м. В общедолевой собственности несовершеннолетнего ребёнка господина Шмакова имеется два офисных помещения (60,4 и 82,6 кв. м). Несовершеннолетний ребёнок депутата Шмакова также владеет жилым домом 395,3 кв. м и квартирой 116,9 кв. м. Депутату Николаю Шмакову принадлежат автомобиль Mercedes-BENZ ML 350 4MATIC и два мотовездехода Arctic Cat 150, Yamaha YFM700FWAD

Второе место по полученному доходу за 2018 год среди парламентариев Законодательного собрания Калужской области занимает депутат-единоросс Александр Бушин. В 2018 году он заработал 26 млн 67 тыс. 365 рубля. Доход Бушина, гендиректора ООО «Гигиена — Сервис» в городе Кондрово, за год сократился почти в четыре раза. В 2017 году Бушин заработал порядка 98,2 млн рублей и считался самым богатым парламентарием калужского региона. Однако, у Бушина появились огромные долги, связанные с невыплатой зарплаты подчинённым, в связи с чем он даже попал в поле зрения правоохранителей.

Депутат Бушин по-прежнему владеет шестью квартирами (от 35,7 до 225,5 кв. м.). В личной и общедолевой собственности у него — два земельных участка (380 и 1202 кв. М). Депутату принадлежат автомобиль Mersedes-Benz AMG GL63 и снегоход Yamaxa Venture TF.

Тройку лидеров богатеев-депутатов замыкает представитель партии «Справедливая Россия», президент ОАО «ИК Русс-Инвест» Александр Бычков. В 2018 году депутат заработал 21 млн 817 тыс. 115 рублей. В 2017 году доход Бычкова составил порядка 54,5 млн рублей. В 2018 году депутату принадлежали два жилых дома (41,2 и 80,7 кв. м), три квартиры (от 53,3 до 149,7 кв. м), земельный участок 1 тыс. 188 кв. м и два машиноместа (15,9 и 17,3 кв. м). Cупруга Бычкова в 2018 году заработала 14 тыс. 849 рублей. В пользовании у супруги депутата — две квартиры (78,3 и 99,1 кв. м). Согласно декларации, у четы Бычковых нет личного транспорта.

Самый низкий доход по итогам 2018 года задекларирован депутатом-единороссом, предпринимателем Карпом Диденко — 676 тыс. 544 рубля. Председатель комитета по экономической политике областного парламента Карп Диденко владеет четырьмя земельными участками (от 89 до 1980 кв. м), двумя домами (262,6 и 338,3 кв. м). В собственности и в общедолевой собственности у Карпа Диденко есть два жилых помещения (92,9 и 105,1 кв. м). Депутат также имеет автомобиль Mersedes-BENZ S500 4 MATIC. Супруга Диденко в 2018 году заработала 96 тыс 438 рублей. В пользовании у неё находится жилой дом площадью 262,6 кв. м.

Доход депутат от КПРФ, доцента Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Рф Марины Костиной в 2018 году составил 978 тыс. 809 рублей. У депутата-коммуниста в собственности квартира 40,6 кв. м, еще одна квартира площадью 21,9 кв. м находится в пользовании. Согласно декларации, земельных участков и автомобиля Марина Костина не имеет.