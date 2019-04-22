Улан-Удэ, 22 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Обнародованы сведения о доходах депутатов Народного Хурала (парламента) Бурятии за 2018 год.

Константин Маковский. Боярский свадебный пир в XVII веке. 1883

Самым богатым депутатом парламента Бурятии стал известный в республике борец с ВИП-пенсиями чиновников и политиков, единоросс Михаил Гергенов. Его доходы за год выросли почти в два раза — с 39 млн рублей в 2017-м до 69,8 млн в 2018-м. Он при этом является собственником более двух десятков земельных участков, множества жилых и нежилых объектов недвижимости. Для передвижения у депутата есть два внедорожника — Nissan Patrol и Renault Duster, а также грузовой ГАЗ. Его супруга, заработавшая 604 тыс. рублей, своего автомобиля не имеет, хотя также владеет большим количеством участков и домов.

Напомним, депутат известен тем, что в 2016 году инициировал законопроект, предусматривающий снижение в два раза ежемесячных доплат к пенсиям бывших высокопоставленных чиновников. Гергенов заявлял, что сумма доплат очень большая, и её сокращение позволит сэкономить в республиканском бюджете порядка 130 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, феврале 2018 республиканский парламент принял закон в сокращенном варианте, который позволит высвободить ежемесячно около 1,76 млн рублей.

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Еще один «внезапно» разбогатевший депутат — коммунист Аркадий Цыбиков заработал в прошлом году 59,8 млн рублей. За 2017 год он задекларировал около 32,6 млн рублей. Политик-предприниматель владеет земельным участком, домом и тремя нежилыми помещениями. Ездит он на Toyota Land Cruiser 200, тогда как супруга депутата — на Lexus RX350. Она в 2017 году заработала почти 5 миллионов.

Зеркально противоположная ситуация с прошлогодним лидером рейтинга, депутатом от «Единой России» Сергеем Пашинским, доходы которого за год также изменились почти в два раза, но в сторону снижения. Если за 2017 год он задекларировал более 68,7 млн рублей, то за 2018 год — 38,8 млн. Из средств передвижения у него — «Уазик» и ЗИЛ-131, а также несколько автоприцепов к нему. Супруга депутата передвигается на Opel Antara.

Директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, также представляющий правящую партию, отчитался о доходе за 2018 год в чуть более 38 млн рублей. Он является собственником нескольких земельных участков и жилых домов, при этом из движимого имущества у него лишь одна «Лада Нива». Супруга же депутата владеет более люксовой Audi Q3.

Среди депутатов, получающих за свою законотворческую деятельность зарплату, самым богатым стал председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике Валерий Доржиев. В 2018 году единоросс заработал 5,5 млн рублей. В собственности у него находятся десять земельных участков, жилые дома, квартира, а также внедорожник Lexus LX570.

Депутат-единоросс Владимир Павлов, занявший в сентябре 2018 года кресло спикера парламента, задекларировал 3,4 млн рублей дохода. Таким образом, его заработок вырос сразу на 400 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом. Депутат владеет земельными участками, половиной квартиры и двумя внедорожниками — утилитарным УАЗ-31 514 и более комфортабельным Toyota Kluger V.

Напомним, ранее о своих доходах отчитались депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Бурятии, члены правительства республики, а также депутаты горсовета Улан-Удэ. В неофициальном рейтинге самых богатых представителей власти безоговорочным лидером остается депутат Улан-Удэнского совета депутатов Вадим Бредний, отчитавшийся о доходе в 1,2 млрд рублей.

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