Санкт-Петербург, 22 апреля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. В Петербурге могут расширить список льготных категорий граждан, которые получат право ездить в пригородных электропоездах бесплатно. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в городском парламенте.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка в Петербурге

На ближайшем пленарном заседании в среду, 24 апреля, Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект о бесплатном проезде на электричках для ветеранов, пенсионеров и матерей-героинь. Для этого требуется внести поправки в Социальный кодекс Петербурга.

Документ предполагает предоставить право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения в течение всего года за счет городской казны труженикам тыла, ветеранам труда и военной службы, пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста, жертвам политических репрессий, матерям-героиням, воспитавшим более 10 детей, а также одному из родителей, если он награжден орденом «Родительская слава».

Спикер парламента Вячеслав Макаров уже обещал, что этот законопроект будут рассматривать в первоочередном порядке, так как для всех упомянутых категорий это будет иметь важное значение.

«Вне сомнений, право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте — это движение в правильном направлении», — сказал Макаров. Он добавил, что, по его мнению, закон следует принять в кратчайшие сроки.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил надежду, что депутаты поддержат эту инициативу городского правительства.

«Мы хотим с 27 апреля расширить льготы пенсионерам и еще пяти категориям петербуржцев, имеющим право на льготный проезд в пригородных электричках, — сделать его бесплатным в течение всего года», — пояснил Беглов.

В настоящее время Социальным кодексом Санкт-Петербурга для шести категорий граждан предусмотрено право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября на пригородных электричках с оплатой части стоимости разового проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10% от действующего тарифа.

Предлагаемые изменения в Социальный кодекс позволят пользоваться этой льготой за счет средств бюджета в размере полной стоимости проезда в течение всего календарного года.