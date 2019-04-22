Москва, 22 апреля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Мероприятия по поддержке моногородов не решили ключевую задачу улучшения роста благополучия их жителей. Таковы данные аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

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По мнению аудитора, «рост есть, но только фрагментарно». Тему моногородов нельзя снимать с текущей повестки деятельности правительства.

Счетная палата РФ пришла к выводу, что механизм поддержки и развития моногородов необходимо изменить, а цели и задачи государственной помощи — пересмотреть.

Главный показатель неэффективности программы «Комплексное развитие моногородов» — мнение жителей: более половины из них по-прежнему оценивают ситуацию в своем моногороде как «кризисную».

СП РФ направит информационные письма президенту РФ и главе Минэкономразвития, отчет — в палаты Федерального собрания.

Подробнее: Регионы ЦФО не выполняют плановые показатели развития моногородов

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном федеральном округе из 61 моногорода и 14 территорий опережающего развития целевые показатели выполняют только три.

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