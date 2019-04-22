Исламабад, 22 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. 21 апреля ряд оппозиционных политиков во главе с ведущим лидером «Пакистанской народной партии» Резой Раббани заявили, что готовы сотрудничать с правительством, если цены на ключевые товары будут снижены.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», оппозиционеры требуют снизить цены на газ, топливо, электроэнергию и продукты, чтобы помочь бедным пакистанцам. Оппозиционеры в провинциях Синд и Панджаб заявили, что «волна инфляции», накрывшая Пакистан, вполне может «смести» правительство. Ранее, после совещания обновленного состава правительства советник премьер-министра по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ишак заявил, что правительство намерено добиться согласия с оппозицией по экономическим мерам. Представители оппозиции уже отметили, что «не очень обрадованы» предложением премьера.

Напомним, что «перетасовка» кабинета министров началась 18 апреля, когда было объявлено о желании одного из наиболее влиятельных членов правительства, министра финансов Асада Умара оставить свой пост. Влиятельный министр нового назначения не получил. Среди нововведений правительства — усиленный пост главы МВД, который занял отставной бригадный генерал Иджаз Ахмед Хан. Одной из главных задач обновленного кабинета министров является борьба с инфляцией, достигшей 9,4%.