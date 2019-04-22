Ярославль, 22 апреля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесен закон, который предусматривает возможность передачи на уровень региона полномочий по внешнему финансовому контролю. Законопроект внес и.о. губернатора Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Сейчас функции финансового контроля выполняют контрольно-счетные палаты муниципальных районов. После принятия закона представительный орган может передать эти полномочия областной КСП. Как сказано в пояснительной записке, такую возможность предоставляет федеральное законодательство. В таком случае, видимо, местная КСП будет ликвидирована.

В комитете по законодательству областной думы считают, что в этом могут быть положительные моменты.

«В ряде районов просто нет специалистов, которые могут качественно выполнять функции по муниципальному контролю. Но если передавать полномочия на уровень областной палаты, потребуется расширение штата. Это может дать определенный положительный эффект в плане контроля за муниципальными финансами. Не секрет, что местные контрольно-счетные палаты только формально независимы, а не деле контролируются главами администраций. Областная палата может вскрыть больше нарушений, и более жестко на них отреагировать», — считает председатель комитета по законодательству Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

В случае, если муниципальные власти примут решение о передаче полномочий, оплачивать работу областной КСП в части контроля местных финансов будет местный бюджет. Пока что депутатам не до конца ясен механизм передачи полномочий и, главное, намерены ли власти региона инициировать этот процесс на территории всей области.

Ранее власти Ярославской области забрали у муниципалитетов полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, а также наружной рекламы.