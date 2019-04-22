Москва, 22 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Необходимо всё-таки дождаться официального объявления по поводу запрета США на поставки нефти из Ирана. Если это произойдет, вероятен рост мировых цен на энергоносители, что, в общем-то, не совсем устраивает администрацию Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

«В любом случае, такая информация оказывает влияние на мировые цены на нефть и газ и является значимой», — подчеркнул эксперт.

В целом же, по его мнению, санкционное давление на Иран, которое ведет к обнищанию населения страны, безусловно, продолжится.

«В этом плане иранский кейс имеет прямые аналогии с санкциями в отношении России. США продолжают политику доминирования и изматывания своих геополитических противников экономическими методами», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Washington Post написала, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.

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