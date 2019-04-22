Что повлечёт за собой запрет США на иранскую нефть?
Москва, 22 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Необходимо всё-таки дождаться официального объявления по поводу запрета США на поставки нефти из Ирана. Если это произойдет, вероятен рост мировых цен на энергоносители, что, в общем-то, не совсем устраивает администрацию Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.
«В любом случае, такая информация оказывает влияние на мировые цены на нефть и газ и является значимой», — подчеркнул эксперт.
В целом же, по его мнению, санкционное давление на Иран, которое ведет к обнищанию населения страны, безусловно, продолжится.
«В этом плане иранский кейс имеет прямые аналогии с санкциями в отношении России. США продолжают политику доминирования и изматывания своих геополитических противников экономическими методами», — высказал свою точку зрения Михайличенко.
Как сообщало ИА REGNUM, газета The Washington Post написала, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.
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