Ярославль, 22 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославле на фасаде дома на Московском проспекте № 82-а жители повесили баннер «Фонд капремонта, где наши деньги? Прокуратура закрывает глаза?!». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат на доме в Ярославле

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из жителей, таким образом жители выразили свой протест против «заморозки специальных счетов» региональным фондом содействия капитальному ремонту. Ранее и. о. директора фонда Роман Гайнутдинов заявил, что остановил работы на 150 домах, ушедших из «общего котла» на специальные счета. Гайнутдинов полагает, что спецсчета угрожают финансовой стабильности фонда.

С 1 апреля в доме на Московском проспекте должны были начаться работы, однако фонд не перечисляет аванс. Причины людям не объясняют. Жители ряда домов в Ярославской уже написали обращения прокурору области, но реакции надзорного ведомства пока нет. ИА REGNUM запросило комментарии в фонде капитального ремонта Ярославской области.

Ярославцы уже не первый раз прибегают к общению с фондом через баннеры на фасадах. В октябре 2018 года жители дома на проспекте Ленина повесили баннер «Позор фонду капремонта». Таким образом они протестовали против некачественного ремонта, проведенного самим фондом: новая крыша сразу протекла.