Калуга, 22 апреля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В Калуге 11 управляющих компаний выставили собственникам и нанимателям жилых помещений плату за вывоз коммунальных отходов при отсутствии обязательных договоров на оказание соответствующих услуг с госпредприятием «Калужский региональный экологический оператор». Эти нарушения повлекли за собой двойное начисление платы за коммунальную услугу (региональным оператором и управляющими организациями). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, руководителям управляющих компаний уже внесено 11 прокурорских представлений, где предложено по новому рассчитать плату за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. В отношении должностных и юридических лиц, допустивших «двойные» платёжки, возбуждено 22 дела об административном правонарушении.

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Прокуратурой Боровского района приняты меры в отношении ООО УК «ЧИП», которое в нарушение требований федерального законодательства не исключило из состава платы за содержание жилья плату за уборку контейнерных площадок. В Обнинске по представлению городского прокурора произведен перерасчет необоснованно начисленной платы. Прокурорской проверкой также выявлены факты начисления потребителям платы за услугу по обращению с ТКО, которая фактически не оказывалась, собственникам жилых помещений деревни Орешково.

В Бабынинском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Куйбышевском, Ферзиковском, Перемышльском районах Калужской области и в Калуге вмешательство прокуроров также потребовалось в связи с бездействием органов местного самоуправления по созданию площадок накопления твёрдых коммунальных отходов и мест их временного складировании. Руководителям органов местного самоуправления в апреле внесено 14 прокурорских представлений.

Напомним, в соответствии с требованиями федерального законодательства с 1 января 2019 года услуга за вывоз и сбор отходов подлежит исключению из состава платы за содержание жилого помещения и должна быть включена в состав платы за коммунальные услуги.