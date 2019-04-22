Чебоксары, 22 апреля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Чувашии растёт доля фальсификата молочной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистами руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексей Палькин, связав ситуацию с недостаточным производственным и входным контролем на предприятиях и активизацией проверочных мероприятий.

ИА REGNUM Алексей Палькин

В 2018 году в Чувашии отобрано около 600 проб пищевой продукции и кормов, в том числе 127 — молочной продукции. По результатам исследования фальсификация растительными жирами обнаружена в 21 пробе молочной продукции, что составляет 16,8% (в 2017 году — 14,54%, в 2016 году — 14%), в России доля фальсификата составляет 22%. В 18 случаях это — завозная продукция: производителями (сыра, сметаны, сливочного масла) являлись предприятия Подмосковья, Брянской, Псковской, Волгоградской, Нижегородской, Ивановском областей и Прикамья.

«Фальсификация означает присутствие растительных жиров, то есть идёт фальсификация состава. Также мы выявляем следы антибиотиков, бактерии группы кишечной палочки. В прошлом году была выявлена фальсифицированная продукция и у наших предприятий… Это говорит о том, что в отрасли сложилась ситуация, когда производственный контроль в должной мере не позволяет обеспечивать качество и безопасность молочной продукции. Над этим мы должны совместно работать. Поэтому мы предлагаем производителям ужесточать производственный и входной контроль, сотрудничать с нами в части лабораторного мониторинга. И на это многие идут, поскольку заинтересованы в том, чтобы бренд экологически чистого и качественного чувашского молока оставался на высоте», — сказал Алексей Палькин.

Cap.ru На предприятии в Комсомольском районе

По его словам, перед надзорными органами стоит задача снизить уровень фальсифицированной продукции до 0,5%. Для стабилизации российского рынка и поступления в продажу только безопасной и качественной продукции с 1 июля 2018 года введена электронная ветеринарная сертификация. Управлением Россельхознадзора проводится мониторинг электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), по результатам которого выявлено более 650 тыс. непогашенных эВСД, по данным фактам 13 организациям и предпринимателям выданы предостережения.

Проверяется и сырое молоко. По данным ведомства, в прошлом году было отобрано 98 проб молока-сырья на фермах и у сборщиков молока, из них в 20 пробах (20,4%) выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и соматические клетки.

Тревогу вызывает качество продукции, которая поставляется в социальные учреждения — больницы, школы, детские сады. Здесь работа проводится совместно с органами власти и прокуратурой. В прошлом году проверки прошли в 77 учреждениях, уровень фальсификата молочной продукции составил 20,4%. Помимо этого, из оборота изъято и возвращено поставщикам 122,5 кг (или 2,5%) некачественной крупы (в 2017 году — 4,7%).

Cap.ru Лабораторный контроль качества продукции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Чувашии отмечали рост нарушений организации питания и качества продуктов в школах, детсадах, медицинских и социальных учреждениях: если в 2018 году выявлено 577 нарушений, то с начала 2019 года — 490. В апреле 2019 года в деревне Большие Чаки Урмарского района на 90 суток закрыли школу из-за нарушений санитарного законодательства — в частности, продукты питания были без товаросопроводительной документации.

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Говоря о качестве продуктов питания в социальных учреждениях, Алексей Палькин отметил, что порой выявляется и контрафактная продукция (то есть под видом известного бренда продукцию поставляет другой производитель). Материалы проверок в таких случаях передаются в следственные органы.

«Чаще всего подделываются высокомаржинальные товары. Если говорить о молочной продукции, то это товары с высокой жирностью: масло сливочное, творог, сметана. Недобросовестный производитель на торгах может значительно сбить цену, а затем вместо масла, например, поставить спред», — отметил глава управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Что касается Ульяновской области, то Алексей Палькин считает, что «ситуация там тревожнее», чем в Чувашии:

«Поскольку производителей в области много, а молока (сырого) меньше. Для сравнения: в Чувашии почти в два раза больше дают молока, хотя по численности населения регионы примерно одинаковые. Но переработчики в Ульяновской области дают молока больше, поэтому возникает вопрос, откуда они его берут».

Руководитель ведомства подчёркивает, что и в Чувашии, и в Ульяновской области регулярно проводятся контрольно-надзорные мероприятия, в том числе с участием органов власти, которые «не остаются в стороне».