Новосибирск, 22 апреля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области практически во всех районах объявлено начало пожароопасного сезона. На оперативном совещании сегодня, 22 апреля, губернатор региона Андрей Травников поручил развернуть массированную информационную противопожарную кампанию, особенно в период майских праздников, а также усилить профилактическую работу в районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«На территории большинства муниципалитетов установлено начало пожароопасного сезона, а впереди — праздничные выходные. Нужно активизировать все мероприятия, которые мы запланировали, обсуждали на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это в первую очередь патрулирование и, конечно же, информирование», — подчеркнул глава области.

Как отмечают в правительстве региона, чаще всего причиной трагедий в пожароопасный период становится переход ландшафтных пожаров на территории населённых пунктов. Серьёзная ситуация сложилась в Забайкальском крае. Опасные возгорания есть и в других регионах страны. В Новосибирской области за прошедшую неделю было зафиксировано 613 пожаров, большинство их которых — ландшафтные.

Отмечается, что в предстоящие выходные на территории области будут проводиться усиленное патрулирование для выявления очагов природных возгораний, рейдовые мероприятия для обнаружения и пресечения случаев сжигания мусора и травы на территориях частных домовладений и приусадебных участках. Система космического мониторинга ежедневно фиксирует термические точки.

По мнению губернатора, особое внимание нужно уделить массированной информационной кампании.

«Необходимо довести до каждого жителя информацию об опасности необдуманных действий во время отдыха, во время пала. Чтобы каждый беспечный горожанин, который выезжает в выходные на природу и разводит огонь, чтобы каждый селянин, который до сих пор считает, что жечь сухую растительность безопасно и полезно, осознали угрозу трагедии», — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор поручил изучить возможность внедрения практики привлечения к ответственности собственников и арендаторов сельхозземель, на которых происходят возгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля начало пожароопасного сезона установлено на территории Баганского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов, в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в наукограде Кольцово; с 22 апреля на территории Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского, Чановского районов; с 26 апреля на территории Кыштовского и Северного районов.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, более четырёх тысяч человек и двух тысяч единиц техники уже приведены в готовность. На предупреждение и тушение лесных пожаров в предстоящем сезоне будет направлено более 115 млн рублей за счет средств областного и федерального бюджетов, а также лесопользователей.

Напомним, в Забайкалье после значительного потепления и штормового ветра пришли пожары. Пострадавших уже насчитывается более 600. Несмотря на то, что все возгорания сейчас полностью ликвидированы, в регионе продолжает действовать режим ЧС.

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