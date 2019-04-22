Вашингтон, 22 апреля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles отзывает более 320 000 компактных автомобилей Dodge Dart в Северной Америке. Об этом 22 апреля сообщает Reuters.

Авто.ру Dodge Dart

Речь идёт об автомобилях Dart с автоматической коробкой передач 2013−2016 гг. выпуска, производство которых компания прекратила в 2016 году. Известно, что причиной отзыва стала неисправность детали, которая могла привести к отсоединению троса переключения передач от коробки.

В компании сообщили, что им не поступали сообщения об авариях или травмах из-за неисправности. Однако приходило более тысячи сообщений о ремонтных работах.

В Fiat Chrysler также пообещали, что заменят кабельный трос со стороны коробки передач, но сроки не уточнили.

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