Киев, 22 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Команда действующего президента Украины Петра Порошенко попробует «взять реванш» на выборах в Верховную раду, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко 22 апреля в комментарии радиостанции «Эхо Москвы».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Как сказал Порошенко, он не уходит из политики. Мы будем сильной оппозицией и, вполне возможно, что уже на парламентских выборах сможем взять реванш. В любом случае мы будем бороться за сохранение тех достижений, которые уже есть по итогам этих 5 лет. Мы убеждены, что у нас есть перспектива в будущем украинской политики», — рассказал он.

Парламентарий отметил, что в случае победы Порошенко будет претендовать на пост премьер-министра Украины, но призвал не делать прогнозы заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошли президентские выборы. По итогам подсчёта 86,44% голосов за Петра Порошенко проголосовали 24,44% избирателей. Разрыв между ним и победителем выборов — актёром Владимиром Зеленским — составил около 50%.

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