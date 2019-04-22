Сеул, 22 апреля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году составят 2,3%, сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей LG Economic Research Institute.

Martin Pueschel Порт Пусан. Южная Корея

Согласно данным специалистов из исследовательского института, темпы экономического роста страны составят 2,3%, что на 0,2% ниже, чем прогноз специалистов, сделанный в сентябре 2018 года. Среди прогнозов частных исследовательских институтов страны прогноз экономического роста LG Economic Research Institute является самым низким.

Кроме того, 18 апреля представители Банка Кореи также пересмотрели свои прогнозы и сократили их еще 0,2%, до 2%.

«Замедление темпов мировой экономики прогрессирует за счет проводниковой промышленности. Экономика Южной Кореи быстро падает, как во времена финансового кризиса (1998)», — сообщили представители института.