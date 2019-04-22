Тюмень, 22 апреля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Австрия, Германия, Кипр, Болгария — в этих странах расположена недвижимость, которая принадлежит депутатам Тюменской областной думы или их ближайшим родственникам. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов за 2018 год опубликованы на сайте регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Успех

Один из самых состоятельных депутатов тюменского областного парламента, единоросс, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов, задекларировавший в 2018 году 90,5 млн рублей дохода (69,2 млн рублей в 2017 году), имеет в пользовании квартиру в Белоруссии. Не Евросоюз, правда, но очень близко. В России ему принадлежат земельные участки площадью 48 соток, два жилых дома общей площадью 514 кв. м, четыре квартиры общей площадью 846 кв. м и одна квартира в долевой собственности, два гаража и машино-место. В его автопарке — Мерседес Benz CL500 и Porsche BOXTER, квадроцикл YEM600 FWA 2700 XC, а также моторная лодка LUND 1750 Rebel XS Sport. Владелицей квартиры в Белоруссии является супруга Игоря Иванова, задекларировавшая в 2018 году, помимо заграничной недвижимости доход в 10,1 млн рублей, нежилое помещение и машино-место в России, Lexus RX300, Land Rover Range Rover Spor и Porsche Cayenne S.

Депутат Тюменской областной думы, «единоросс» Игорь Нак, задекларировавший в 2018 году 18,7 млн рублей доходов (22,1 млн рублей в 2017 году), имеет во владении лишь квартиру в 107 кв. м. Зато его супруга с доходом 2,4 млн рублей в год владеет шестью сотками в Австрии, 10 сотками и жилым домом на 446 кв. м в Германии. Помимо этого, у жены депутата Нака имеется в России во владении участок земли в 12 соток, жилой дом на 278 «квадратов», квартира площадью 312 кв. м, хозблок, сарай, навес, нежилое здание и два машино-места на подземных стоянках. Автомобилей на супругов Нак не зарегистрировано.

Вице-спикер думы Тюменской области, руководитель тюменского отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин задекларировал в 2018 году 63,5 млн рублей дохода (27,7 млн рублей в 2017 году), земельный участок в восемь соток в Германии, где в пользовании у него находится квартира и машино-место. В Болгарии у Пискайкина задекларирована 1/10 доля квартиры. В России владеет 38,4 гектара земли, жилым домом на 319 «квадратов», тремя квартирами на 382 кв. м, двумя машино-местами и нежилым зданием в 150 кв. м. Супруга в его декларации не числится, зато указаны двое несовершеннолетних детей, которые пользуются квартирами в России и Германии.

Областной парламентарий, член фракции партии «Единая Россия» Алексей Салмин задекларировал в 2018 году 16,1 млн рублей (23,8 млн рублей в 2017 году). Он совместно с супругой владеет на Кипре жилым домом площадью 321 кв. м. В России — тремя земельными участками на 43 сотки, недостроенным домом на 301 «квадрат», газопроводом протяжённостью 408 м. Его супруга, задекларировавшая 1,4 млн рублей в 2018 году, владеет земельным участком размером 169 соток, помимо кипрского, ещё и девятью домами в России, двумя квартирами и тремя машино-местами. А также баней на 390 кв. м, хозяйственной постройкой и комплексом электросетевого хозяйства. В автопарке супругов Салминых числится три автомобиля марки Jaguar и два Land Rover.

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