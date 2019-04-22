«Урал» обыграл «Рубин»: фоторепортаж
Екатеринбург, 22 апреля, 2019, 06:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на Центральном стадионе футболисты клуба «Урал» обыграли «Рубин» из Казани. Прошедшая 21 апреля встреча, завершилась со счётом 2:1.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ярослав Годзюр пытается добраться до мяча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владислав Подберёзкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вратарь ФК «Рубин» Иван Коновалов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург Арена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фанаты «Урала»
От клуба «Урал» голы забили Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев. От «Рубина» мяч забил Дмитрий Полоз.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Эрик Бикфалви отправляет мяч в ворота
Алексей Колчин ИА REGNUM
Петрус Бумаль
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хорен Байрамян и Стефан Странберг
Алексей Колчин ИА REGNUM
Падение в штрафной «Урала»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Курбан Бердыев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Надевает линзы
Впрочем, пока по итогам 24 матчей «Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, а Урал на десятом. У каждой команды по 30 очков.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики «Рубина»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки ФК «Урал» празднуют победный гол