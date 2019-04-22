Барнаул, 22 апреля, 2019, 06:37 — ИА Регнум. То, что кандидат Владимир Зеленский лидирует на президентских выборах с 73,01% голосов, еще будет анализироваться и исследоваться, но его успех стал частью общемирового тренда, считает кандидат философский наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Ожидаемая и закономерная победа Владимира Зеленского, безусловно, еще будет анализироваться и исследоваться. Как и любое сложное политическое явление, она имеет много причин, обусловлена действием различных факторов. Но одно можно сказать уже сейчас: успех Зеленского стал частью общемирового тренда — вхождение в политику «неполитиков».

Это мы уже видели в Исландии («тихая революция»), Италии (движение «Пять звезд»), США (Трамп). Победы таких «несистемных» людей говорят о том, что в обществе назрело мощное недовольство сложившейся политической системой. Закрытой, клановой, несправедливой. Протест против этой системы выражается в самых разных формах — от движения желтых жилетов до голосования за «комиков». Теперь эта антиэлитная волна докатилась и до Украины.

Безусловно, будет любопытно наблюдать за дальнейшими действиями Зеленского. Таким людям, как он, гораздо проще взять власть, чем удержать и грамотно распорядиться ею. И судьба Михаила Евдокимова это очень хорошо демонстрирует. Ведь представители «старой» политики умеют создавать проблемы подобным «выскочкам». Впрочем, для меня гораздо интересней посмотреть, как этот общемировой тренд отразится в России. Я не сомневаюсь в том, что в той или иной форме это произойдет и у нас. Ведь запрос на обновление политической элиты в нашей стране нарастает с каждым днем», — отметил депутат на своей странице в Facebook.

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Напомним, 21 апреля на Украине при явке 62,05% состоялся второй тур президентских выборов. По итогам обработки 52% протоколов артист Владимир Зеленский почти на 50% голосов опережает своего соперника Петра Порошенко.