Киев, 22 апреля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил избирателей и своих родных за поддержку на президентских выборах, выступая в своем штабе после закрытия участков.

Адміністрація Президента України Бойцы СБУ

Зеленский заверил, что не подведет тех, кто отдал за него свой голос. Он также выразил благодарность Службе безопасности Украины за то, что «держали в тонусе».

Слова благодарности политик произнес в адрес своих родителей и супруги, отметив, что для них предвыборная кампания также оказалась сложным испытанием.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский почти на 50% голосов опережает своего соперника Петра Порошенко, согласно предварительным итогам выборов. Явка во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля составила 62,05%.

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