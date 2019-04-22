Богородский район, Нижегородская область, 22 апреля, 2019, 05:02 — ИА Регнум.

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Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о несостоятельности ООО «Экоград», которое является одним из застройщиков проекта ЖК «Окский берег», где задействованы средства более 2,3 тыс. дольщиков. Исковое заявление из-за недочётов оставлено без движения до 16 мая 2019 года, передаёт корреспондент

ЖК «Окский берег» позиционируется как первый экоград и строится в Богородском районе Нижегородской области. На сайте проекта отмечается, что он является федеральным проектом комплексного освоения территории («городом под ключ» на площади 650 га) и к 2027 году в ЖК будет 80 тыс. жителей.

«Реализацией проекта «Окский берег» занимается инвестиционно-строительная группа «ЭкоГрад» (ООО «Экоград», ООО «Капстройинвест»), — отмечается на сайте. — ИГК «ЭкоГрад» по размерам текущего строительства является одним из крупнейших застройщиков не только Нижегородской области, но входит в ТОП-50 крупнейших застройщиков России. К 1 января 2017 застройщик сдал 132 дома, из них 95 — многоквартирных».

Уточняется также, что проект входит в число лидеров по реализации федеральной программы «Жилье для российской семьи».

По данным нижегородского правительства, на начало марта 2019 года в ЖК «Окский берег» не достроены восемь жилых кварталов, что составляет 58 многоквартирных домов, куда свои средства вложил 2361 дольщик. Уточнялось также, что «из-за проблем со сроками сдачи домов жилого комплекса деятельность застройщика находится на особом контроле инспекции Госстройнадзора».

По сведениям из проектной декларации, ООО «Экоград» выступает застройщиком ряда объектов ЖК, в том числе трёхэтажных секционных домов в 19-м квартале. Строительство ведётся на арендованных землях, по ряду из них срок аренды ограничен апрелем 2028 года.

10 апреля 2019 года в Арбитражный суд Нижегородской области к ООО поступил банкротный иск публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», созданной по инициативе правительства РФ для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Сумма исковых претензий — 1 640 273 рубля. 18 апреля суд оставил иск без движения из-за недочётов, дав истцу время на устранение до 16 мая 2019 года.

«В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 126 АПК РФ к заявлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления. В материалы дела представлена копия доверенности 08−3/8 от 09.04.2019, из которой усматривает, что последняя выдана Ниденсу А. В. в порядке передоверия на основании доверенности от 30.05.2018 №08−2/11 на Тарабрина А.Д., которая к заявлению не приложена, что является основанием для оставления заявления без движения», — уточняется в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 19 марта 2013 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников — 65 человек. Директор и владелец 10% доли в обществе — Сатиш Калра, основной владелец с долей 90% — Александр Кустов. В управлении ООО находится ООО «Экоград-недвижимость». Кустов также является владельцем и совладельцем семи действующих юрлиц, в том числе ООО «Окские усадьбы», ООО «Экострой», ООО «Экойл-Н».