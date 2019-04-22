Тегеран, 22 апреля, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Бригадный генерал Хоссейн Салами стал новым командующим Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) согласно решению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал Press TV.

akkasemosalman Али Хаменеи

Салами сменил на посту командующего КСИР Мохаммада Али Джаафари. В указе Хаменеи говорится, что во внимание принято и мнение Джаафари о необходимости перемен в командовании корпусом, и заслуги его преемника Салами.

Хаменеи присвоил новому командующему звание генерал-майора и посоветовал Салами таким образом изменить организацию, чтобы её возможности стали шире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил иранский КСИР террористической организацией. Прежде власти США не выносили подобного вердикта в отношении государственных вооруженных формирований.

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