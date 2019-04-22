Скопье, 22 апреля, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов состоится в Северной Македонии 5 мая, так как по итогам первого тура победитель не выявлен. С таким заявлением выступил председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски.

Nicolas Raymond Флаг Северной Македонии

Выборы прошли 21 апреля при явке 41,92% избирателей. По итогам обработки 96,92% бюллетеней лидирует кандидат от правящей коалиции Стево Пендаровски. Он набрал 42,68% голосов.

Профессор права Гордана Сильяновска-Давкова набрала 42,55% голосов. Она выдвинута оппозиционной партией ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).

Третий кандидат, представитель албанской оппозиции Блерим Река набрал 10,43% голосов. Выборы прошли без серьезных замечаний, добавил Деркоски.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов в Северной Македонии будет признан состоявшимся при превышении порога явки в 40%. Премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что в случае провала президентских выборов он предложит поправки в конституцию об избрании президента парламентом или снятии порога явки.

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