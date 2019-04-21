Батуми, Грузия, 22 апреля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Эсминец ВМС США «Росс» вошел в порт грузинского города Батуми. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Грузии.

U.S. Navy Эсминец ВМС США «Росс»

Капитан корабля Дейв Коулз заявил, что вместе с командой с нетерпением ждет «улучшения военной совместимости в динамических условиях» и знакомства с богатой грузинской историей и культурой.

Визит американского эсминца типа «Арли Бёрк» в Грузию нацелен на усиление сотрудничества Вашингтона и Тбилиси ради мира и стабильности в регионе. Моряки осмотрят достопримечательности, сыграют в футбол с сотрудниками грузинской береговой охраны и в баскетбол — со студентами Морской академии, пояснили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, американский эсминец «Росс» находится в Чёрном море с 14 апреля. Силы Черноморского флота РФ осуществляют непрерывное слежение за иностранным кораблем.

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