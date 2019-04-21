Киев, 22 апреля, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Закон о языке будет подписан действующим президентом Украины Петром Порошенко в случае принятия парламентом. Об этом украинский лидер заявил в своем избирательном штабе после закрытия участков на президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко отметил, что готов подписать закон, если на следующей неделе его одобрит Верховная рада. Политик добавил, что будет счастлив поставить подпись под документом как глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о языке определяет украинский язык в качестве государственного официального на Украине. Верховная рада начала рассмотрение документа во втором чтении в конце февраля. Спикер Рады Андрей Парубий заявлял, что документ планируется вынести на голосование 25 апреля.

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