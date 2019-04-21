Киев, 22 апреля, 2019, 00:57 — ИА Регнум. «За последние 10 лет Украина вернулась к практике мирной передачи власти». Об этом 21 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Олег Волошин.

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«Приятно удивлен реакцией Петра Порошенко на поражение. Слава Богу, страна возвращается к нормальной практике, которой не было 10 лет, — к мирной передачи власти. В политическом плане никто не назовет последние 10 лет нормальными. Можно ссылаться на внешние факторы и т. д. Но никому не хочется жить в стране, где власть меняется с помощью майданов или каких-то других методов», — сказал Волошин.

«В 2014 году Петр Алексеевич Порошенко был президентом надежды, а сегодня Зеленский — президент безнадеги. Потому что люди готовы были проголосовать за кого угодно, лишь бы не было того, что сейчас», — считает Волошин.

При этом он сомневается, что Зеленский будет сильным президентом страны.

«Я далеко не фанат Зеленского. Вижу, перед ним стоят огромные проблемы и вызовы, которые могли бы сломать и более сильного президента. Он, конечно, вряд ли будет сильным президентом. Пока ничего не предвещает, что он будет сильным… У меня рука не поднялась проголосовать за Порошенко», — признался Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Национального экзитпола 2019», во втором туре выборов президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский. Так, 73% опрошенных заявили, что голосовали за Зеленского. За Порошенко — 25,5%. 1,5% испортили бюллетени. Социологи опросили более 15 тыс. респондентов. Кроме того, 21 апреля президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах.