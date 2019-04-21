Петрозаводск, 22 апреля, 2019, 00:36 — ИА Регнум. Экс-депутат Национального собрания Армении от бывшей правящей Республиканской партии Армении, бывший руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Мигран Погосян был обнаружен в Республике Карелия и задержан российскими правоохранителями.

Мигран Погосян

Об этом сообщила пресс-секретарь специальной следственной службы (ССС) Марина Оганджанян. Она добавила, что экстрадиция бывшего высокопоставленного чиновника в Армению находится в процессе.

Примечательно, что ранее офис Миграна Погосяна заявлял о том, что он проинформировал правоохранительные органы Армении о своем московском адресе.

Мигран Погосян обвиняется в присвоение или растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно ССС, в 2011 году Мигран Погосян основал в офшорной зоне в Панаме две компании, которые в дальнейшем основали в Армении компанию «Бест реалти», которая в свою очередь в 2014—2016 гг. предоставляла СПИСА услуги по оценке движимого и недвижимого имущества, получив более 43 млн драмов.

Также, согласно обвинению, Мигран Погогсян, занимая с 11 июня 2008 года должность начальника Службы принудительного исполнения судебных актов, назначил своего охранника и водителя на должности в СПИСА. Они, фактически, исполняли его личные поручения, но получали зарплату из госбюджета.

Кроме того, согласно материалам дела, Погосян заключил также соглашения о предоставлении СПИСА услуг с организациями, которые управлялись им.

После объемного расследования издания hetq. am об офшорной деятельности Погосяна в мае 2016 года было возбуждено уголовное дело, однако в январе 2017 года оно было прекращено на основании отсутствия состава преступления.

Тогда Погосян назвал обвинение в свой адрес недоразумением, а автор расследования Эдик Багдасарян счел закрытие дела политическим решением.

После смены власти в Армении CCC возобновила расследование по уголовному делу. Мигран Погосян был вызван на допрос, но не явился, объяснив это тем, что находится за границей. Однако 10 апреля ССС сообщила, что Погосян выразил готовность явиться на допрос. А у же 15 апреля ССС сообщила, что Погосян привлечен по делу в качестве обвиняемого.

Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство ССС об аресте Погосяна. В доме Погосяна в Армении был произведен обыск.