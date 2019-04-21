Екатеринбург, 21 апреля, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Футболисты екатеринбургского «Урала» переиграли казанский «Рубин» в домашнем матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счетом 2:1.

Владислав Фальшивомонетчик Стадион «Екатеринбург Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви, у гостей единственный мяч забил Дмитрий Полоз.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России екатеринбургский «Урал» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Рубин», набравший также 30 баллов, находится на десятой позиции.

Читайте также: «Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата России

А также: «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ