Киев, 21 апреля, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Украины обработала 7,65% протоколов, в которых учтены голоса 1 миллиона 53 тысяч избирателей, сообщается на сайте ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов набирает 72,33% голосов, Петр Порошенко — 25,36%.

По данным всех экзитполов, Владимир Зеленский набирает около 74% голосов, Петр Порошенко — около 25%. Порошенко уже признал поражение.